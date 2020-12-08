الحوثي يكشف عن رسالة أمريكية "سرية ومهمة" بشأن السلام في اليمن

القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" بصنعاء، عبر حسابه على "تويتر": "أرسلوا إلينا الأمريكان عبر وسطاء قالوا لا يمكن أن يكون هناك سلام، حتى وإن كانت السعودية راض به، إذا لم نكن نحن موافقين عليه".

واتهم القيادي في جماعة "أنصار الله"، في تغريدة أخرى، الولايات المتحدة بتدمير العملة اليمنية، قائلا: "من على طاولة يفترض أنها للسلام، هدد السفير الأمريكي بتدمير العملة وانهيار الريال اليمني أمام الوفد الوطني في الكويت".

واعتبر الحوثي، ذلك "دليلا على حصار أمريكا القاتل لشعب اليمن".

وتوترت العلاقات مؤخرا بين السعودية وجماعة "أنصار الله"، بعد اتهام الرياض للجماعة اليمنية بتلقي تمويل ودعم بالسلاح من إيران.

في المقابل، تصف "أنصار الله" التحالف العربي بأنه "عدوان" يهدف الفتك بالشعب اليمني، والقضاء على مقدراته، واحتلال الدولة.



ويفرض التحالف العربي، منذ التاسع من أغسطس/آب 2016، حظرا على حركة الطيران في مطار صنعاء، وأوقف جميع الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، التي يتطلب القيام بها تنسيقا مع قيادة التحالف.