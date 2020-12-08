"الهلال الأحمر الإماراتى" ينفذ عددا من المبادرات الإنسانية بجمهورية سيشيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عددا من المبادرات الإنسانية والاجتماعية والصحية التنموية في جمهورية سيشيل شملت دعم البرامج الصحية وصيانة وتأهيل دور العبادة إضافة إلى تقديم قطعة أرض وتخصيصها لإكرام الموتى ودفنهم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن هذه المساعدات تأتي في إطار توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بدعم وتقديم المساعدات إلى الدول والمجتمعات المحتاجة.

وقال أمين عام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الدكتور محمد عتيق الفلاحي إن جهود الهلال تنطلق من نهج دولة الإمارات في تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني والخيري والتنموي إلى الدول والشعوب المحتاجة في جميع المجالات.

وأضاف أن هذا الدعم يجسد على أرض الواقع التزام الهيئة بمبادئها الإنسانية التي تعتمد على أن الحاجة هي المعيار الأساسي لتقديم المساعدة أو العون دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.

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