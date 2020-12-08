شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. «التعليم»: اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول حضوريًا لهؤلاء الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، مساء أمس رسمياً، أنها ستعقد الاختبارات النهائية حضوريًا، وذلك للطلاب والطالبات الذين يتابعون دروسهم عبر قنوات عين الفضائية أو عين يوتيوب أو لا يملكون جوالًا وإنترنت، مع ضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامتهم.

وقالت الوزارة: “إن الاختبارات الشفوية والعملية للمواد الدراسية من مواد التعليم العام ستنطلق اعتبارًا من الأسبوع الـ16 (الأسبوع المقبل)، وذلك عن طريق منصة مدرستي، إذ سيكون الأسبوع مخصصًا لأداء الاختبارات الشفوية والعملية ومواد التقويم المستمر واستلام الأعمال والتكليفات التي يقدمها الطلاب”.

وأوضحت وزارة التعليم أن المدارس قد أعدت خطة للمراجعة في هذا الأسبوع بناء على نتائج الفاقد التعليمي.

وفي التفاصيل، تابعت الوزارة أن زمن الدراسة في أيام الاختبارات سيكون 3 ساعات فقط، تتضمن وقت أداء الاختبار، على أن يخصص المتبقي من الوقت للمراجعة، مشيرة إلى أن وقت أداء الاختبار سيكون رهنًا بعدد الفقرات وتوزيع الدرجات؛ إذ تخصص 20 دقيقة لأداء الاختبار ذو العشر فقرات ودرجات.

كما أعلنت وزارة التعليم أنه تم تخصيص 30 دقيقة للاختبار ذو الخمسة عشر فقرة ودرجة، وتخصيص 40 دقيقة للاختبار ذي العشرين فقرة و درجة، على أن لا تتجاوز المواد التي تختبر في اليوم الواحد مادتين فقط.

كما أهابت وزارة التعليم بالمعلمين والمعلمات أن يخصصوا الدقائق الخمس الأولى قبل أداء الاختبار لتهيئة الطلاب وتعريفهم بآلية الاختبار وطريقته.