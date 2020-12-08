الصحة المصرية تكشف تطورات حادث تسرب الكلور بـ "مياه الشرب"

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جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن 94 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة".

ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي من أصيبوا بالاختناق بسبب تسرب غاز الكلور بشركة مياه الشرب بحي الزهور بمحافظة كفر الشيخ وصل إلى 110 أشخاص".

وقال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية إنه "تم الدفع بـ 30 سيارة إسعاف مجهزة وإرسال فريق من المسعفين على الفور بموقع الحادث".

وتابع: "تم نقل 64 حالة إلى مستشفى كفر الشيخ العام و 46 حالة إلى مستشفى العبور للتأمين الصحي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن جميع المواطنين الذين ما زالوا في المستشفيات حالتهم مستقرة، مشيرا إلى أنهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة حتى تحسن حالتهم الصحية وخروجهم من المستشفيات.