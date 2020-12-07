شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة المهندسين» تعلق على منشورات شهادات الخبرة الوهمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعل الأمين العام لهيئة المهندسين، المهندس فرحان الشمري، مع المنشورات المتداولة بشأن قيام عمالة وافدة بتغيير المهنة من فني إلى مهندس من خلال شهادات خبرة وهمية.

وشدد، الشمري، خلال حديثه لـ”نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، إنه لا يمكن تغيير المهنة من فني إلى مهندس.

وأضاف أن دور الهيئة في هذا الصدد فني فقط، ويتلخص في مطابقة الشهادات والمؤهلات للوافد مع مهنته المسجلة في الإقامة.

ولفت الشمري إلى أنه تم ضبط أكثر من 3 آلاف شهادة خبرة مزورة، كما أكد أن هناك تنسيقا مع النقابات العربية للتواصل بشأن التأكد من شهادات الخبرة.