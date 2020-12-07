الأسد: الإرهاب ليس منتجا إسلاميا ولا نبحث عن شهادة حسن سلوك من الغرب

دمشق - سبوتنيك. وأكد الأسد خلال مشاركته في الاجتماع الدوري الموسع الذي تعقده وزارة الأوقاف السورية، اليوم الاثنين "لا نبحث عن شهادة حسن سلوك من الغرب.. الإرهاب ليس منتجا إسلاميا".

وأكد الأسد أن "هناك هجمة على لغة القرآن ولا يمكن فصل تلك اللغة عن المجتمع السوري"، في إشارة إلى أن التنظيمات الإرهابية حرفت نصوص القرآن لتبرير هجومهم على مؤسسات الدولة.

وأوضح الأسد أنه "لا علاقة بين العلمانية وفصل الدين عن الدولة"، مضيفًا "نعيش أزمة هوية وانتماء منذ الاحتلال العثماني".

هذا وشارك الرئيس السوري بشار الأسد ظهر اليوم الإثنين في الاجتماع الدوري الموسع الذي تعقده وزارة الأوقاف للسادة العلماء والعالمات، وذلك في جامع العثمان في العاصمة دمشق.