البحرين وأمريكا تنفذان تدريبا جويا مشتركا بهدف زيادة التنسيق العسكري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت قوة دفاع البحرين متمثلة في سلاح الجو الملكي، في تنفيذ تدريب جوي مشترك، مع القوات الجوية الأمريكية خلال الفترة من 6 وحتى 10 ديسمبر الجاري. ذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الاثنين، أن التمرين الجوي المشترك بين المقاتلات البحرينية والأمريكية يهدف إلى زيادة التنسيق العسكري وتقوية العمل الدفاعي المشترك في المجال الجوي وتحقيق التكامل المنشود بين القوتين، ومواصلة التعاون وتبادل التجارب العسكرية والخبرات القتالية بين القوات الجوية المشتركة في التمرين.

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