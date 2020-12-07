مصر… إعدام متهم بقتل مواطنين أثناء محاولة اغتيال نائب في البرلمان

ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن "محكمة الجنايات وأمن الدولة بنجع حمادي قضت بحكم الإعدام، للمتهم المدان بارتكاب جريمة القتل والشروع في القتل لآخرين، أثناء محاولتهم اغتيال فتحي أحمد فخري عضو مجلس النواب الحالي، في خصومة ثأرية بين المتهم وبعض أفراد عائلة النائب".
وتابعت: "تم تنفيذ الحكم على المتهم وسط إجراءات أمنية مشددة حيث تم ترحيل المتهم إلى سجن قنا العمومي ليرتدي البدلة الحمراء".
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ولفتت "بوابة أخبار اليوم" إلى أن "تاريخ الواقعة إلى يوم 24 يوليو/ تموز 2013 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بقيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية على إحدى السيارات مما أدى لمقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين".
وتبين لاحقا من تحريات مباحث نجع حمادى وجود خصومة ثأرية بين عائلة المتهم وعائلة عضو مجلس النواب، مشيرة إلى أن المتهم وآخرون عقدوا العزم على قتل عضو مجلس النواب وقاموا بنصب كمين له، لكنهم اعتدوا على سيارة مشابهة.
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