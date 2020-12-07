شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الجيش الليبى: أردوغان لا يريد السلام ويسعى لإقامة قواعد عسكرية فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى، إن بعض القنوات المضللة تعمل على بث الفتنة وإطالة أمد الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن هناك مجموعات تعمل على خرق وقف إطلاق النار فى ليبيا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أن الجيش الوطني الليبى يؤكد التزامه التام باتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الجيش الوطنى الليبى أصدر تعليمات بعدم الإنجرار وراء الاستفزازات.

وذكر أن تركيا تواصل نقل العتاد والمرتزقة والإرهابيين إلى غرب ليبيا، لافتًا إلى أن أردوغان لا يريد السلام فى ليبيا، ويسعى لإقامة قواعد تركية في ليبيا.

ولفت إلى أن أردوغان مستعد لخرق وقف إطلاق النار فى ليبيا والذهاب إلى معارك تحقق مصالح بلاده، مشيرًا إلى أن الجيش الوطنى نجح فى إلقاء القبض على مجرمين خطيرين قرب الحدود مع الجزائر.