الأردن... افتتاح أول مستشفى ميداني لعلاج كورونا

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مساعد مدير الخدمات الطبية الملكية العميد نضال الخصاونة قوله إن المستشفى نفذ خلال 14 يوما.

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وأوضح الخصاونة أن المستشفى المجهز بكافة المعدات اللازمة استقبل اليوم أولى الحالات المرضية لمصابي فيروس كورونا.

وبني المستشفى على مساحة 5200 متر مربع بكلفة إجمالية بلغت تسعة ملايين دينار (حوالي 13 مليون دولار).

ويضم المستشفى الجديد 300 سرير منها 48 للحالات الحرجة و12 للحالات المتوسطة.

وبحسب الخصاونة فإنه من المقرر أن يخدم المستشفى أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وذويهم، بالإضافة إلى أبناء المحافظة الزرقاء بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وكان وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، علي العايد، قد أعلن في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي توصل الحكومة إلى اتفاق مع شركات متخصصة لبناء ثلاثة مستشفيات ميدانية في المملكة.

يذكر أن سجل الأردن أكثر من 240 ألف إصابة مؤكدة بكورونا و3056 وفاة، بينما بلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات 1689 بينهم 401 في العناية المركزة.