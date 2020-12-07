شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى ليبى: عقد جلسة رسمية بمدينة غدامس انقلاب على الدستور المؤقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عضو مجلس النواب الليبى زياد دغيم عن تفاصيل جلسة البرلمان التى عقدت فى مدينة بنغازى المقر الدستورى للمجلس اليوم الإثنين، موضحًا أن الجلسة نتج عنها حزمة من القرارات اللازمة للمرحلة الحالية، أبرزها تشكيل لجنة برلمانية توافقية من كل الاتجاهات برئاسة رئيس اللجنة التشريعية لإعداد مقترح مشروع قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأوضح دغيم فى بيان له، أن المجتمعين في بنغازى اتفقوا على تشكيل لجنة من النواب الأعضاء بملتقى الحوار السياسي لإعداد مقترح بديل لتوحيد المؤسسات التنفيذية والسيادية بليبيا في حالة تعثر ملتقى الحوار الليبي، ومخاطبة اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" برعاية الأمم المتحدة، بسرعة تأمين مقر وتحديد موعد لجلسة خاصة بالتئام البرلمان لتنفيذ القرارات التي تم التوصل إليها اليوم الاثنين وما جاء في دعوة رئاسة المجلس بالخصوص.

وأكد أن الجلسة تناولت المشاورات في مدينة غدامس، موضحًا أن الاجتماعات التشاورية هناك مرحب بها، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية القضائية الصارمة إن تحولت إلى عقد جلسة، وهو ما يمثل انقلابا على الدستور المؤقت وتهديد للأمن القومي الليبي.

ويشار إلى أن مجلس النواب الليبي عقد جلسة اليوم الاثنين في بنغازي بحضور رئيسه المستشار عقيلة صالح وعدد من الأعضاء.