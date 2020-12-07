شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يدمر طائرة مُسيَّرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي)، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالسعودية.

صرح بذلك العميد الركن تركي المالكي، المُتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم /الاثنين/، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربى يدمر طائرة مُسيَّرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.