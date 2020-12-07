شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يصف زيارة بابا الفاتيكان للبلاد المقررة فى مارس بالتاريخية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الرئيس العراقي برهم صالح، زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى العراق في مارس المقبل بأنها تاريخية.
وقال صالح - في تغريدة على موقع تويتر أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم،الاثنين، : "سيقوم قداسة البابا فرانسيس بزيارة إلى العراق في مارس.. هذه الزيارة التاريخية إلى بلاد ما بين النهرين".
وأضاف : "أن الزيارة ستكون رسالة بليغة لدعم العراقيين بمختلف أطيافهم، وتؤكد وحدة الإنسانية في التطلع إلى السلام والتسامح ومجابهة التطرف".
وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - أن بابا الفاتيكان سيزور العراق في الفترة من 5 إلى 8 مارس القادم.
وذكرت الوزارة أن الزيارة تمثل حدثًا تاريخيًا ودعمًا لجميع العراقيين بمختلف تنوعاتهم.. مشيرة إلى أن هذه الزيارة تمثل رسالة سلام إلى العراق والمنطقة بأجمعها، وتؤكد وحدة الموقف الإنساني في مجابهة الصراعات، وتعزز التنوع والتسامح والتعايش.
وقد أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس سيزور العراق في شهر مارس المقبل، إذا سمحت ظروف جائحة كورونا بذلك لتصبح أول زيارة يقوم بها نيافته للخارج منذ أكثر من عام.
ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني قوله" إن البابا فرنسيس سيقوم بزيارة من الخامس وحتى الثامن من مارس عام 2021، من المقرر أن يزور بغداد، وسهل أور، ومدن أربيل والموصل، وقره قوش في سهل نينوى".
وأضاف بروني أنه سيتم الإعلان عن الجدول الزمني للزيارة في وقت لاحق، مشيرا إلى أنه سيتم وضع تطور الطارئة الصحية التي يمر بها العالم أجمع في عين الاعتبار.
أوضح الفاتيكان أن البابا فرنسيس قَبِل دعوة الحكومة العراقية والكنيسة الكاثوليكية هناك.
يشار إلى أن هذه الزيارة ستكون الأولى للبابا فرنسيس إلى الخارج منذ نوفمبر عام 2019 عندما زار تايلاند واليابان.