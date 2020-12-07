شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة. وأضاف التحالف العربي، في بيان له اليوم، أن الميليشيات الحوثية مستمرة في محاولات تعمد استهداف المدنيين. وشدد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للحوثيين.

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