اشتباك بالأيدي وتبادل شتائم في أروقة البرلمان التونسي

وقالت بوابة "إفريقيا الإخبارية" إن الاشتباك، الذي وقع اليوم الاثنين، أسفر عن جرح في رأس نائب الكتلة الديمقراطية.

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وقع هذا الاعتداء إثر نقاشات بين ممثلي الكتلتين تطورت إلى تشابك بالأيدي وتبادل الشتائم في أروقة البرلمان، وذلك على خلفية التصريحات الأخيرة للنائب عن ائتلاف "الكرامة"، محمد العفاس، بخصوص المرأة، حيث اعتبر العديد من النواب أن هذه التصريحات تضمت إهانة وإساءة لفئات واسعة من النساء التونسيات.

وقال العفاس، خلال مناقشة ميزانية وزارة المرأة، "هم يتكلمون عن حرية المرأة، ونحن نعتبرها حرية الوصول إلى المرأة، ما يسمونه حرية نسميه تحررا، وهو أن يكون المرء عبدا للموضة والغرب والشهوات ولدعوات الفسق والفجور، المرأة عندهم سلعة رخيصة مكشوفة لمن هب ودب، وعندنا جوهرة غالية نفيسة محفوظة".

وأضاف: "مكاسب المرأة عندهم الأمهات العازبات، الإنجاب خارج إطار الزواج، الحق في الإجهاض، ممارسة الرذيلة، الشذوذ الجنسي.. ونقول لهم، إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان، الأمهات العازبات هن إما عاهرات أو مغتصبات، الإنجاب خارج إطار الزواج هو زنا، الإجهاض هو قتل نفس بغير حق، الحرية الجنسية عهر".

وتابع: "دولتهم هي من خلفت المواخير، وتاريخنا شرف على شرف، نماذج المرأة عندهم الزوجة الخائنة، والطالبة اللعوب، والبنت العاقة والشغالة المتحرشة، هم يدافعون عن عمى عن مجلة الأحوال الشخصية ويقولون عنها خطا أحمر، ونحن ندافع عن بصيرة عن أحكام رب العالمين ونعتبرها خطا أحمر. هم أرخصوها والإسلام أكرمها".