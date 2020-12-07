اندلاع حريق في "مفوضية اللاجئين" شرقي سوريا... فيديو وصور

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة أن "حريقاً نشب في مكتب مفوضية شؤون اللاجئين في مدينة القامشلي في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، عصر اليوم الاثنين 7 كانون الأول / ديسمبر".

وتابع المراسل بأن الحريق نشب في الطابق الثاني من المبنى الذي يستخدم كـ(استراحة) للعاملين، في الشارع السياحي بمدينة القامشلي، في المنطقة الواقعة تحت سيطرة تنظيم "قسد".

© Sputnik . Attia Al-Attia اندلاع حريق في "مفوضية اللاجئين" شرقي سوريا

وبيّن المراسل نقلاً عن مصادر أممية في القامشلي بأن "الحريق لم يسبب أضرار بشرية حيث اقتصرت أضراره على الماديات فقط".

© Sputnik . Attia Al-Attia اندلاع حريق في "مفوضية اللاجئين" شرقي سوريا

يشار إلى أن مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة، تضم مكتباً للممثل المقيم للأمم المتحدة في سوريا، الذي يضم مكاتب فرعية لجميع منظمات الأمم المتحدة.