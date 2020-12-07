لهذا السبب... الأمم المتحدة تحذر من "كارثة اجتماعية" في لبنان

وبحسب "رويترز"، فقد اعتبرت الوكالتان أن تأثير إلغاء الدعم على الأسر الأكثر ضعفا في البلاد سيكون هائلا.

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وفي مقال رأي، حذرت يوكي موكو، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في لبنان، وربا جرادات، المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية من خطورة إقدام المصرف على هذه الخطوة.

وأشارت موكو وجرادات إلى أنه لا يوجد شيء تقريبا للمساعدة في تخفيف أثر إلغاء الدعم في لبنان.

وفي تصريحات له، الأسبوع الماضي، قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن الدعم الذي يقدمه المصرف للسلع الأساسية يمكن أن يستمر لشهرين فقط.

وعلى الرغم من خسارة العملة المحلية (الليرة) 80 في المئة من قيمتها، إلا أن المصرف يقدم الدعم للسلع الأساسية بتوفير العملة الصعبة للمستوردين بسعر الصرف القديم البالغ 1500 ليرة لبنانية للدولار.

ونظم مواطنون لبنانيون اعتصامًا، اليوم، في ساحة رياض الصلح قبالة السرايا الحكومية، احتجاجا على قرار رفع الدعم عن المواد والسلع الأساسية.