شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية تعقد ندوة عن التطوير المؤسسى السبت القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، ندوة تفاعلية افتراضية عن بُعد بعنوان "دور إدارة العمليات وتحديد المؤشرات فى تطوير الأداء المؤسسى" بالتعاون مع مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بإمارة المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية، وذلك عبر تطبيق Microsoft Teams يوم السبت الموافق 12 ديسمبر 2020 من الساعة 11:00 صباحًا إلى 2:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

تهدف الندوة إلى التعريف بأهمية إدارة العمليات وتحديد المؤشرات في تطوير الأداء المؤسسي في القطاع الحكومي العربي. كما تناقش الندوة مجموعة من المحاور، أهمها: الإدارة بالمؤشرات كمدخل للتطوير المؤسسي، وإدارة العمليات كمنهج إداري حديث لتحسين جودة الخدمات والمنتجات بما ينسجم مع احتياجات وتوقعات المستفيدين، وكذلك مراحل دورة حياة إدارة عمليات الأعمال والأنشطة المتضمنة في كل مرحلة، مزايا وخصائص مؤشرات الأداء، دور مؤشرات الأداء الرئيسة وأثرها في تطوير الأداء المؤسسي. ويشارك في الندوة المهتمين بتطوير مؤسسات القطاع العام من مختصين وموظفين ومديري الإدارات المتخصصة في التخطيط الاستراتيجي وإدارة العمليات في المؤسسات والهيئات الحكومية العربية.

الجدير بالذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة الأنشطة والفعاليات التي عقدتها وتعقدها المنظمة – عن بعد - خلال هذا العام في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا COVID-19، حرصاً من المنظمة على استمرار أنشطتها وفعالياتها وذلك لتوفير منصة عربية يطرح ويناقش من خلالها القضايا والتحديات والموضوعات الراهنة، ذات الصلة بالتنمية الإدارية والتنمية الشاملة في الوطن العربي العزيز.