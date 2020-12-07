شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد أهمية تطوير العلاقات مع السعودية في مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس العراقي برهم صالح أهمية تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية وتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، والعمل بالاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتبادل التجارى، وتعزيزها نحو المزيد من التعاون والتنسيق المشترك.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس العراقي، مع وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، حيث استعرضا العلاقات الوثيقة بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

وأشاد الرئيس العراقي - خلال اللقاء - بعمق وتطور العلاقات الأخوية العراقية السعودية، وحرص البلدين على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق، وتقوية العلاقة بين العراق ومجلس التعاون الخليجي، والتأكيد على عراقٍ آمن مستقر ذي سيادة وعلاقاتٍ راسخة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي هو مرتكز في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، والعمل المشترك من أجل إرساء السلام لشعوبها.

من جانبه، أكد الوزير القصبي التزام السعودية بدعم استقرار العراق وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين في جميع المجالات بما يحقق مصلحة البلدين.