شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يغلق مداخل قرى بالجولان السورى المحتل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من المداخل الرئيسية لقرى الجولان السورى المحتل، ومنعت الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في المناطق التي تريد سلطات الاحتلال إقامة توربينات عملاقة عليها.
وذكرت وكالة الأنباء السورية اليوم الاثنين، أن أهالي الجولان احتشدوا على الطرقات المؤدية إلى الأراضي الزراعية التي تخطط سلطات الاحتلال إقامة المراوح الهوائية عليها في مناطق مجدل شمس وسحيتا وبقعاثا ومسعدة، وسط تواجد كثيف لقوات الاحتلال وقطع الطرق الرئيسية.
وأشارت الوكالة إلى أن حالة من الغضب تسود لدى الأهالي الذين انتشروا في أراضيهم لمنع الاحتلال من تركيب المراوح.
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