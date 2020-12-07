شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالي يدعو لتعزيز خطة الاتحاد الإفريقي للحفاظ على السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو إلى تعزيز خطة الاتحاد الإفريقي للحفاظ على السلام ومنع النزاعات، وتحقيق هدف التنمية المستدامة لقارة إفريقيا.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال مشاركة فرماجو، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في أعمال الدورة الاستثنائية الـ14 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، والتي جاءت تحت عنوان "إسكات البنادق بالقارة".

واستعرض الرئيس الصومالي خطط حكومة بلاده لإعادة بناء القوات المسلحة والمصالحة وتعزيز علاقات حسن الجوار وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقال فرمان "في جميع أنحاء القارة الإفريقية، تم حل العديد من الخلافات، كما أن التحديات التي لم يتم حلها تعيق فرص شعوبنا.. عندما نلقي أسلحتنا ونحل نزاعاتنا بطريقة مسؤولة، سنحقق تقدمًا دائمًا".

وأطلع الرئيس الصومالي قادة الاتحاد الإفريقي على النجاح المتواصل لجيش بلاده في محاربة حركة الشباب المتطرفة، مشيراً إلى أن تلك النجاحات تعد جزءا من خطة إسكات البنادق وضمانا للاستقرار في القارة.