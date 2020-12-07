شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 12 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم أسير لحظة الإفراج عنه، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات على القدس، قلقيلية، الخليل، وبلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت 12 فلسطينيا.

من ناحية أخرى، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات وسعير وحلحول ويطا، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وفى وقت سابق أصيب أربعة فلسطينيين اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، خلال مواجهات اندلعت فى مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، واعتقل آخرون، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مواجهات اندلعت عند الشارع الرئيسي القدس/الخليل بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، إثر اقتحامها المخيم، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة 4 فلسطينيين بأعيرة نارية، كما داهمت عددا من المنازل، واعتدت على قاطنيها.