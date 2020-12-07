العراق: زيارة البابا فرنسيس حدث تاريخي ودعم لجميع العراقيين

وقالت الخارجية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الإثنين "إنه لمن دواعي سرورنا الإعلان عن أن قداسة البابا فرنسيس بابا الكاثوليكية سيقوم بزيارة العراق للفترة من 5 إلى 8 آذار من العام 2021".

مضيفة "إن زيارة البابا إلى العراق، بلاد ما بين النهرين، وأرض الرسل والأنبياء، وموطن أور والنبي إبراهيم، تمثل حدثا تاريخيا، ودعما لجميع العراقيين بمختلف تنوعاتهم".

وتابعت "كما أنها تمثل رسالة سلام إلى العراق والمنطقة بأجمعها، وتؤكد وحدة الموقف الإنساني في مجابهة التطرف والصراعات، وتعزز التنوع والتسامح والتعايش".

هذا وأعلن الفاتيكان، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن البابا فرنسيس، سيقوم بأول زيارة إلى العراق بين الـ 5 و8 من مارس/ آذار المقبل، وستشمل زيارته خمسة مواقع منها العاصمة بغداد وأربيل والموصل.

وذكر المتحدث ماتيو بروني في بيان: "برنامج الزيارة سيعلن فيما بعد، وسيأخذ في الاعتبار تقييم أوضاع حالة الطوارئ الصحية حول العالم".