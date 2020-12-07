"فلاي دبي" تعتذر لعشرات الركاب القادمين من إسرائيل

ونقلت "سي إن إن" عن المتحدث باسم فلاي دبي بيانا، قال فيه: "نعتذر للـ155، الذين تأخروا عند وصولهم صباح اليوم الاثنين، نراجع الأسباب وراء هذا التأخير، ونفهم أن ذلك كان غير مريح لجداول مسافرينا".

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وأضاف المتحدث في بيانه: "هذه ليست مقاييس الخدمة التي نتوقعها لأي من مسافرينا ونعيد التحقق من العملية والإجراءات للحيلولة دون تأخير على الرحلات اللاحقة".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن وزارة الخارجية الإماراتية أبلغت الإسرائيليين الذين وصلوا دبي على متن طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي"، أنه سيسمح لهم بالدخول بعد ملء نماذج التأشيرة الإلكترونية.

فيما قالت القناة (12) إنه تم السماح للركاب الإسرائيليين بدخول دبي بعد ساعات "مرهقة للأعصاب"، منعوا خلالها من مغادرة المطار بدعوى "تغيير ترتيبات التأشيرة".

اللافت ما كشفه مصدر إسرائيلي مطلع على التفاصيل للقناة حول سبب المشكلة، إذ قال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "إن ما حدث جاء نتيجة أمور على المستوى السياسي بين البلدين".

وأضاف: "ما تسبب في الحادث الاستثنائي هو على ما يبدو مشكلة في طريقة سير العمل بين الدولتين"، دون مزيد من التفاصيل، وأكد المصدر أنه هناك احتمال بفرض تكاليف مالية على التأشيرات الإسرائيلية إلى دبي.

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، بدء تفعيل تأشيرات دخول الإسرائيليين إلى البلاد.

ودخلت الاتفاقية بين وزارة الخارجية الإماراتية ونظيرتها الإسرائيلية، للإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة، في 22 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيز التنفيذ. وأصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات السفر إلى إسرائيل دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، ولمدة أقصاها 90 يومًا في كل زيارة.

وكانت الإمارات وإسرائيل وقعتا في واشنطن، منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، معاهدة سلام بين الدولتين برعاية أمريكية.