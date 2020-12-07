شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يتدخل لفك عزلة المواطنين ورفع الثلوج من الشوارع..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي الجزائرى، لفك العزلة عن عدة مناطق عرفت تساقطا كثيفا للثلوج بعدد من الولايات الشرقية التابعة للناحية العسكرية الخامسة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، "على إثر التقلبات الجوية الأخيرة بالولايات الشرقية للوطن والتي عرفت تساقط كميات معتبرة من الثلوج".

وبحسب صحيفة الشورق الجزائرية أضاف بيان وزارة الدفاع"تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي، على مستوى بلدية لارباع بالقطاع العسكري باتنة بالناحية العسكرية الخامسة، لفتح المسالك والطرق وفك العزلة على المواطنين، على طول الطريق الرابط بين منطقتي لارباع وتقصريت، باستعمال آليات ومعدات تم تسخيرها لهذا الغرض".

وفى السياق أعلن ديوان الأرصاد الجوية الجزائرى، صباح الاثنين، عن نشرية خاصة جديدة من هبوب رياح قوية على السواحل الغربية، وأصدر الديوان تنبيها من المستوى الأول باللون الأصفر، خاصا بهبوب رياح قوية تخص يوم الاثنين.