إغلاق 4 محافظات فى فلسطين بشكل كامل لمواجهة كورونا اعتبارا من الخميس المقبل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، إغلاق 4 محافظات إغلاقا تاما لمدة أسبوع اعتبارا من يوم الخميس المقبل، وقال اشتية- فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الاثنين، أن الإغلاق سوف يشمل محافظات الخليل ونابلس وطولكرم وبيت لحم اعتبارا من السابعة مساء يوم الخميس المقبل وحتى الخميس الذي يليه، موضحا أن الإغلاق سيكون كاملا حيث يشمل المحال التجارية والخدماتية ما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات المواد الغذائية.

وأشار إلى أن المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة ستعمل بنظام الطوارئ، ولا يتعدى عدد العاملين في أي مؤسسة أكثر من 30% من طواقمها،

كما سيتم استمرار الإغلاق الليلي في جميع المحافظات لمدة 10 أيام، من هذه الليلة وحتى الخميس 17 ديسمبر، مؤكدا أن الصلاة تكون في البيوت وذلك لجميع الأوقات وفي جميع المحافظات، موضحا منع الأعراس وبيوت العزاء وكل أشكال الجمهرة في جميع المناطق.



وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني بأن المدارس ستغلق في المحافظات الأربعة المغلقة ويفعّل نظام التعليم عن بعد فيها، أما في بقية المحافظات، يستكمل العمل على البرنامج المعمول به من وزارة التربية والتعليم.,مشددا على تفعيل لجان الطوارئ في جميع المحافظات، بالإضافة إلى تفعيل العقوبات المالية على جميع المخالفين والتشديد على الإجراءات الوقائية، وإغلاق كل المحال المخالفة.