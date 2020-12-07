شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "عشان أحب السعودية" فى 5 مدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظيت مبادرة "عشان أحب السعودية"، بإقبال كبير من المتطوعين الذين تسابقوا لتلبية نداء الواجب بالتطوع فيها، بعدما قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بتهيئة مرافقها، لمشاركتهم فى تلك المبادرة التى تهدف إلى بناء مجتمع تطوعى فى كل مدينة سعودية.

بدأت المرحلة الأولى من المبادرة، بالتزامن مع اليوم السعودى والعالمى للتطوع الموافق الخامس من ديسمبر؛ وذلك من خلال خمس مدن سعودية وهى: (الرياض، والدمام، وجدة، والمدينة المنورة، وأبها)؛ حيث شارك المتطوعون فى تشكيل جداريات تعكس هوية الفعالية فى أحد الأماكن العامة فى كل مدينة.

وقد شارك المهندس عبدالله بن سعيد المشرف على إدارة دعم وتمكين الأمانات، فى مبادرة رصيف التطوع بالواجهة البحرية بالدمام؛ تفعيلًا ليوم التطوع السعودى والعالمى، التى أقامتها أمانة منطقة الشرقية.

وشارك في الفاعلية عدد من الفِرَق التطوعية، لتفعيل دورهم بهذا اليوم لتحسين المشهد الحضرى للحدائق والمتنزهات والمنشآت والأماكن العامة.

وشملت الفعالية لوحة جدارية شارك فيها فنانون وفنانات للرسم والكتابة عليها، وإتاحة الفرصة للحضور للمشاركة بطبع بصمات أياديهم تعبيرًا عن المشاركة المجتمعية.

كما تم استعراض مراحل التطوع منذ باكورة الإسلام وحتى عام 2020؛ خاصة وأن رؤية المملكة تولي التطوع عناية كبيرة؛ حيث جعلت أحد مستهدفاتها تحقيق الريادة للمملكة على المستوى العالمي في مجال العمل التطوعي؛ إذ تستهدف الرؤية رفع عدد المتطوعين من 11 ألفًا إلى مليون متطوع.