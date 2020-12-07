شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريري يتجه إلى قصر بعبدا لتقديم تشكيلة حكومية للرئيس عون عصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر من القصر الجمهورى اللبنانى لقناة الحرة الإخبارية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري يتجه إلى قصر بعبدا لتقديم تشكيلة حكومية للرئيس ميشال عون عصر اليوم.

وكشفت صحيفة عربية، أمس الأحد، عن أخر مراحل التشكيل الحكومي التي توصل إليها الرئيس المكلف سعد الحريري والسيناريوهات المحتملة في المستقبل القريب.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر سياسية واسعة، أن لا مصلحة لرئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ في عدم التحرك باتجاه ​الرئيس ميشال عون​ بعد أن التزم بالمبادرة الفرنسية، وأخذ على عاتقه تبنيها والسير فيها لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي، وقالت بأنه يدرك ما يترتب عليه من مسؤولية؛ لأن بقاءه مكتوف اليدين سينعكس عليه سلبا، ولا مفر أمامه إلا بتسهيل ​تشكيل الحكومة​.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحريري ليس في وارد الوصول كطرف في المحاولات الجارية لتطييف الخلاف حول تشكيل الحكومة، أو الانجرار إلى السجالات التي يراد منها تظهيره على أنه خلاف بين المسلمين والمسيحيين، وبالتالي لن يقدم خدمة مجانية للذين يحاولون نصب الكمائن السياسية لإيقاعه في فخ التجاذبات الطائفية.