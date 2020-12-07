شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية تعلن عن زيارة للبابا فرنسيس إلى العراق العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، عن زيارة سيقوم بها البابا فرنسيس إلى العراق خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس من العام 2021 .
وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أنه " لمن دواعي سرورنا الإعلان عن ان قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية سيقوم بزيارة العراق للفترة من 5 الى 8 مارس من العام ٢٠٢١"، مشيرا إلى أن " زيارة البابا الى العراق، بلاد ما بين النهرين، وأرض الرسل والانبياء ، وموطن اور والنبي ابراهيم، تمثل حدثا تاريخياً ، ودعماً لجميع العراقيين بمختلف تنوعاتهم".
واضاف ، أن "الزيارة تعبر عن رسالة سلام الى العراق والمنطقة بأجمعها، وتؤكد وحدة الموقف الإنساني في مجابهة التطرف والصراعات، وتعزز التنوع والتسامح والتعايش ".
وكان الفاتيكان، أعلن اليوم الإثنينن إن البابا فرنسيس سيزور العراق بين 5 و8 مارس المقبل.
وكان قد قال الفاتيكان، إن البابا فرنسيس ألغى مراسم كانت تستهل تقليديا موسم عيد الميلاد في روما في الثامن من ديسمبر، في سبانش ستيبس بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا.
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