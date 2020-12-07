الخارجية العراقية تعلن عن زيارة للبابا فرنسيس إلى العراق العام المقبل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، عن زيارة سيقوم بها البابا فرنسيس إلى العراق خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس من العام 2021 .

وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أنه " لمن دواعي سرورنا الإعلان عن ان قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية سيقوم بزيارة العراق للفترة من 5 الى 8 مارس من العام ٢٠٢١"، مشيرا إلى أن " زيارة البابا الى العراق، بلاد ما بين النهرين، وأرض الرسل والانبياء ، وموطن اور والنبي ابراهيم، تمثل حدثا تاريخياً ، ودعماً لجميع العراقيين بمختلف تنوعاتهم".

واضاف ، أن "الزيارة تعبر عن رسالة سلام الى العراق والمنطقة بأجمعها، وتؤكد وحدة الموقف الإنساني في مجابهة التطرف والصراعات، وتعزز التنوع والتسامح والتعايش ".