شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين تنتج فيلما يستعرض جهود مكافحة كورونا بالمسجد الحرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى ممثلةً فى الإدارة العامة للإعلام والاتصال، إنتاج فيلم سينمائى يستعرض جهود الحكومة السعودية ورئاسة شئون الحرمين، لاتخاذ الإجراءات المتبعة للوقاية من جائحة كورونا فى المسجد الحرام، وحماية المصلين والمعتمرين من عدوى الوباء العالمي.



انتاج فيلم عن المسجد الحرام

وأوضح سلطان بن سعود المسعودي، مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن فكرة الفيلم جاءت لتوثق المرحلة التى مر بها المسجد الحرام خلال جائحة كورونا، وما بذلته الرئاسة العامة من جهود لضمان سلامة زوار وقاصدى البيت العتيق، وما تقدمه الحكومة من إمكانيات وجهود وطاقات فنية وتقنية وبشرية فى خدمة الحرمين الشريفين.



فيلم عن المسجد الحرام

وأضاف المسعودي، فى تصريحات نقلها موقع الرئاسة العامة لشئون الحرمين، أنهم تعاقدوا لإنتاج الفيلم مع إحدى المؤسسات الإعلامية الوطنية، بالإضافة إلى الكوادر الإعلامية المميزة فى إدارة الإعلام بالرئاسة، لتكتمل هذه الجهود، ويبرز الفيلم الوثائقى ريادة المملكة وخبرتها الكبيرة خلال إدارتها للحشود، وتطبيقها للإجراءات الاحترازية، وسط منظومة متكاملة من الخدمات محفوفة بالأمن والأمان.



جانب من التصوير

وأفاد المسعودي، بأن العمل يستغرق تصويره فى المسجد الحرام وساحاته 10 أيام، بمعدل 15 ساعة يَوْمِيًّا، من خلال طاقم عمل سعودى مؤهل ذو خبرة فى الإنتاج السينمائي، وبعدها يتم العمل على الإنتاج.

وتبث الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى ممثلة فى وحدة المحتوى والمعلومات التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، المحتويات الشرعية والتوجيهية والإرشادية على مدار الساعة، عبر 50 شاشة تلفازية موزعة على أرجاء المسجد الحرام وساحاته، لنشر ثقافة الوعى بالأمور الشرعية والصحية والخدمية، والتقيد بالإجراءات الاحترازية للزوار والمعتمرين. وفق سبق.

وقال مدير إدارة التوجيه والإرشاد ماجد المسعودي: إن بث المحتويات التوجيهية يهدف إلى نشر الجوانب الشرعية، التى تسهم فى تعليم الزائر واجبات العمرة، ومحظورات الإحرام، وحرمة بيت الله الحرام، والتذكير بالقيم التى نصّت عليها الشريعة الإسلامية، وبعض أحكام بيت الله الحرام والعبادات الموسمية، حيث تسعى وحدة المحتوى والمعلومات فى كل موسم، إلى نشر ما يناسب من أحكام وعبادات.