شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد وواشنطن تبحثان سُبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا جويل رايبون، سبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السوريّة .

وذكرت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا اليوم الاثنين،- أن "الوزير التقى مبعوث الرئيس الأميركي إلى سورية جويل رايبون على هامش أعمال مُنتدى حوار المنامة 2020"، مشيرة إلى أن الجانبين تطرقا إلى دور اللاعبين الإقليميين والدوليين في الأزمة السورية.

وعبر الوزير عن اهتمام الحكومة العراقية بإنهاء الصراع الدائر في سورية، وحسم ملف النازحين، وتهيئة الأجواء الآمنة لعودة النازحين إلى مناطق سكناهم ، مُعرباً عن تقديره لجميع الجُهُود السلميّة الرامية لإنهاء مُعاناة الشعب السوريّ.

وأكد أن "استمرار القتال والمعارك في سوريا يؤثر سلباً في الوضع الأمني بالدول المجاورة لها، لذا فان مصلحة العراق والدول المجاورة الأخرى تتطلب إنهاء الأزمة السورية".