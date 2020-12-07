شكرا لقرائتكم خبر عن انقاذ عائلة أوروبية تعرض أفرادها لإصابات بعد تسلق جبال " الخمد" فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذت شرطة رأس الخيمة فى الإمارات العربية المتحدة، عائلة أوروبية مكونة من الزوج والزوجة، في عقدهم الثالث، تعرضوا إلى رضوض، وإنهاك إلى حد إغماء الزوجة وفقدانها الوعي، وذلك أثناء تسلقهم الجبال "بمنطقة الخمد" برأس الخيمة.

وأوضح العقيد طيّار سعيد راشد اليمّاحي رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، أنه فور ورود البلاغ إلى عمليات شرطة رأس الخيمة، تحرك طاقم البحث والانقاذ عبر مروحية قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، إلى موقع البلاغ، وتم تقديم العون والإسعافات الأولية لهما، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والاطمئنان عليهما.

ودعا العقيد طيّار اليماحي، مرتادي ومتسلقي المناطق الجبلية والمرتفعات إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، أثناء ممارسة هواية التسلق.

مع الحرص على التزود بكافة مستلزمات الصحة والسلامة الشخصية، للتمكن من البقاء لوقت أطول دون فقدان الوعي أو الإغماء في حال التعرض للإنهاك أو ضربات الشمس الشديدة، أو بعض الإصابات الطفيفة، وذلك حتى وصول طاقم البحث والانقاذ، إلى موقع البلاغ وتقديم الدعم اللازم.

منوهاً إلى ضرورة الحذر من تسلق الجبال أثناء ساعات النهار حيث درجات الحرارة المرتفعة قليلاً، حفاظاً على سلامتهم.