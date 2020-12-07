وزير خارجية الجزائر يترأس أعمال مجلس الشراكة الجزائرى الأوروبى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس وزير الشؤون الخارجية الجزائرى صبرى بوقدوم، والممثل السامى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أعمال الدورة الثانية عشرة لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبى الذى عقد عبر الفيديو كونفرانس.

وبحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم فإن هذا الاجتماع هو أعلى هيئة تنسيق وحوار سياسى ناتج عن اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبى، مضيفا أن الجانبين سيجريان تقييما شاملا للعلاقات والتعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبى، خاصة في الجوانب المتعلقة بالحوار السياسي حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكذلك بشأن تنفيذ اتفاقية الشراكة.

وسيناقش الجانبان الأولويات المشتركة للشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبى خلال السنوات القادمة وسيتبادلان الآراء حول قضايا التنقل فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية في جوانبه الثنائية والشاملة.