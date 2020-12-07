شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قتلى بهجوم لـ"القاعدة" على قوات الحزام الأمني في جنوب اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي 5 أفراد من قوات "الحزام الأمني" مصرعهم وأصيب آخر بجروح، جراء هجوم شنه تنظيم "القاعدة" في محافظة أبين فجر اليوم الاثنين. وذكر إعلام "الحزام الأمني" أن الهجوم، الذي وقع الساعة الخامسة فجرا، استهدف نقطة الكهرباء التابعة للحزام الأمني بمدينة لودر في المحافظة، مضيفا أنه أدى أيضا إلى إعطاب عربة عسكرية تابعة لقواته.

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