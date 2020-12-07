لبنان: لن نتنازل عن حقوقنا حتى لو تطلبت مفاوضات ترسيم الحدود 20 عاما

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وأكد وهبة، في مداخلة تلفونية، أن "المساعدات الإنسانية الطارئة ستصل على ثلاث مراحل، وهي: إعادة الانتعاش، وإعادة البناء، وإعادة بناء الاقتصاد. والاتحاد الاوروبي ينتظر ولادة الحكومة ليبدأ بالمرحلتين الثانية والثالثة"، وذلك حسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وانطلقت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول، بوساطة أمريكية ورعاية من الأمم المتحدة، في محاولة لحل نزاع بشأن حدودهما البحرية والذي أعاق التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.

لكن جولة جديدة من المفاوضات كانت مقررة، في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تم تأجيلها حتى إشعار آخر، وقال مصدر لبناني إن الوسطاء الأمريكيين الذين أبلغوا الجانب اللبناني بالتأجيل سيجرون لاحقا اتصالات ثنائية مع الجانبين.

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز وجّه رسالة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون دعاه فيها إلى لقاء مباشر في دولة أوروبية للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وقال الوزير الإسرائيلي: "إنني على قناعة بأنه لو استطعنا الالتقاء وجها لوجه في إحدى الدول الأوروبية من أجل إجراء مفاوضات علنية أو سرية، لكانت لنا فرصة جيدة لحل الخلاف حول الحدود البحرية مرة واحدة وللأبد".