العراق... تغيرات في سعر صرف الدولار

وأشار موقع "السومرية نيوز" العراقي إلى أن أسعار صرف الدولار ارتفعت في أسواق البورصة الرئيسية والأسواق المحلية بصورة ملحوظة.
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
وسجلت بورصة الكفاح سعر صرف 100 دولار أمريكي نحو 125.850 دينار عراقي.
ويعتبر سعر الدولار ارتفاعا عما تم تسجيله أمس الأحد، حيث سجل 100 دولار نحو 125.600 دينار عراقي.
أما بالنسبة لـسعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، فقد استقر سعر بيع 100 دولار عند 126.250 دينار عراقي، وسعر شراء 100 دولار عند 125.250 دينار عراقي.
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