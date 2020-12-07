السجن سنة للمعارض الجزائري كريم طابو "للمساس بسلامة وحدة الوطن"

الجزائر- سبوتنيك. وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن محكمة تيبازة حكمت على المعارض الجزائري رئيس "الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي" (غير المعتمد لدى السلطات) بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، في قضية المساس بسلامة وحدة الوطن، بعد أن طلبت النيابة سجنه لمدة ثلاث سنوات سجنا نافذا.
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يذكر أن كريم طابو سجن على ذمة قضية أخرى، وحكم عليه مجلس قضاء الجزائر في 26 أيلول/ سبتمبر الماضي بعام حبس نافذ، بتهمة المساس بالوحدة الوطنية، قبل استنفاذه للحكم الابتدائي الذي أدانه بستة أشهر نافذة في ذات القضية في الرابع من آذار/ مارس.
وفصل مجلس قضاء الجزائر في الثاني من تموز/ يوليو الماضي إيجابا في طلب الإفراج عن كريم طابو، بعد أكثر من تسعة أشهر أمضاها في السجن، بتهمة إضعاف معنويات الجيش.
وقد أطلق سراح المذكور بعد أسبوعين من سجنه وفق إجراءات الرقابة القضائية، ليعتقل مجددا بعد ساعات من الإفراج عنه ليلاحق بتهمتي المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على العنف.
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