شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يكشف عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة خلال الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، استقرار الطقس في المملكة بشكل عام اليوم الاثنين.
وأوضح أنه لا يلوح في الأفق القريب وحتى خمسة أيام المقبلة أي حالة مطرية معتبرة، أو موجة باردة قارسة صفرية الدرجة.
وأشار إلى أن درجات الحرارة الصغرى التي تم تسجيلها فجر اليوم، وصلت أدناها إلى 5.2 درجة في تبوك، فيما وصلت أعلاها إلى 25.6 درجة في جيزان.
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