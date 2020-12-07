شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يكشف عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة خلال الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، استقرار الطقس في المملكة بشكل عام اليوم الاثنين.‏

وأوضح أنه لا يلوح في الأفق القريب وحتى خمسة أيام المقبلة أي ‏حالة مطرية معتبرة، أو موجة باردة قارسة صفرية الدرجة.‏

وأشار إلى أن درجات الحرارة الصغرى التي تم تسجيلها فجر ‏اليوم، وصلت أدناها إلى 5.2 درجة في تبوك، فيما وصلت أعلاها إلى 25.6 درجة ‏في جيزان.