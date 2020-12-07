شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد»: رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية بـ«نجران» حتى الـ7 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحية نشطة على منطقة نجران مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية تشمل مدينة نجران ومحافظات حبونا، وثار،وخباش،وشرورة، ويدمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى السابعة ‏مساءً.