شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تفتح باب التسجيل في برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية.. وشروط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شركة “أرامكو” فتح باب التقديم لدورة تدريبية لمرحلة الامتياز لعدد محدود من طلاب الدبلوم السعوديين المتفوقين الدارسين بالكليات الصناعية والفنية ومعهد الإدارة العامة.

وأوضحت الشركة أن الدورة التدريبية تهدف إلى مساعدة المشاركين في اكتساب الخبرات العملية واستيفاء متطلبات التخرج من كلياتهم أو معاهدهم، وفي نهاية البرنامج يقيّم المشاركون لتحديد علاماتهم الإجمالية للساعات التدريبية المطلوبة من الكلية أو المعهد.

ويبدأ التسجيل اليوم الاثنين عند الساعة الثامنة صباحا الموافق 7 ديسمبر 2020، وينتهي عند الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد، 28 ربيع الثاني 1442 الموافق 13 ديسمبر 2020.

وأوضحت أن الأشخاص المؤهلين للتسجيل في هذا البرنامج هم الطلاب الذين تشترط كلياتهم/ معاهدهم ممارسة التدريب العملي قبل التخرج، حيث ينظر في الطلبات بناءً على توفر الشواغر والمعايير التالية:

يجب ألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية

و2.50 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها وتمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.

يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الكلية أو المعهد 10 أسابيع على الأقل

يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من كليته أو معهده

الوثائق المطلوبة:-

على المرشحين لهذا البرنامج تقديم الوثائق التالية:

نسخة من بطاقة الأحوال المدنية

نسخة من كشف الدرجات الرسمي الأخير

خطاب من الكلية/ المعهد بأن برنامج التدريب المهني من متطلبات التخرج.

العوائد خلال فترة البرنامج

راتب شهري

سكن مجاني حسب التوفر/ الأهلية

النقل حسب أنظمة الشركة

تأمين طبي حسب أنظمة الشركة