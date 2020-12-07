شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. إذا ظهرت هذه العلامات على هاتفك فقد يكون مخترقاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

قال متخصص روسي ، أن ظهور خلل في عمل التطبيقات ، وبالذات تجمده عن العمل وعودته المفاجئة للعمل ، يعد علامة رئيسية على تعرض الهاتف الذكي للاختراق .

وأضاف التقني دميتري بودوف ، أن بين العلامات الأخرى انخفاض أداء الجهاز أو استنزاف البطارية بشكل أسرع من المعتاد ، بحسب وكالة روسيا اليوم .

وحث الخبير على عدم القلق عند ظهور مثل هذه الحالات، لأنه قد تكون هناك أسباب أخرى.

وأكد أنه من الضروري التصرف على الفور إذا ظهرت عمليات سحب وتحويل للأموال من الحسابات عن طريق الهاتف بشكل غير مفهوم بالنسبة لصاحب الجهاز، وقال: “من المنطقي في هذه الحالات أن تهتم بجدية بأمان جهازك”.

وأوضح أن معظم حالات اختراق الهواتف الذكية تتم ليس يقصد الابتزاز حيث يهتم المجرمون بالوصول إلى التطبيقات المصرفية عبر الهاتف المحمول والاشتراكات في الخدمات المدفوعة.

وأضاف: “يمكنك منع المتسللين واستعادة التحكم في الجهاز بنفسك عن طريق التخلص من الإعدادات المضافة إلى الهاتف، والعودة إلى “وضع المصنع” الذي كان فيه عند شرائه، وتغيير كل كلمات السر. وإذا لم يساعد ذلك فيجدر بك الاتصال بمركز الخدمة”.