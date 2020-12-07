ونقل موقع "السومرية نيوز" عن الكاظمي، قوله أن حكومته ستناقش مشروع قانون موازنة 2021، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، فيما أشار إلى أن من أولويات الموازنة خلق فرص عمل للخريجين.
© REUTERS / AKO RASHEED
ونقل موقع "بغداد اليوم"، عن المصدر أن التظاهرات انطلقت اعتراضا على تأخر صرف رواتب موظفي الحكومة.
وأوضح المصدر الأمني أن القضاء يشهد الآن صدامات بين قوات الأمن والمحتجين الغاضبين، وأشار إلى أن طريق بغداد السليمانية لايزال مغلقا بالبراميل والإطارات المشتعلة، منذ يوم الخميس الماضي.
وفي وقت سابق، دعا النائب سيروان بابان عضو برلمان كردستان عن كتلة "الجيل الجديد"، مؤسسات حقوق الإنسان والأمم المتحدة للتدخل لوقف "الإجراءات البوليسية والقمعية في كردستان".
وقال إن تقارير المنظمات الحقوقية ينبغي أن تتضمن ممارسات الأجهزة الأمنية والحزبية ضد المواطنين العزل الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، متهما قوات الأمن باستخدام العنف والقوة المفرطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة العراقية تحدد موعد مناقشة موازنة 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.