«هوامي» تكشف عن ساعتها الذكية الجديدة.. تقاوم الماء حتى عمق 50 متراً

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت شركة هوامي عن ساعتها الذكيةAmazfit Pop Proالجديدة المقاومة للماء. وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية تقاوم الماء حتى عمق 50 متراً، ما يجعلها مناسبة للسباحة. وتأتي الساعة بوزن 31 غراماً، وبقُطر 11.4 ملم، وهي مزودة بشاشة لمسية قياس 1.43 بوصة وبدقة وضوح 320×320 بيكسل. وتزخر الساعة الذكية بالتقنيات الحديثة مثل وحدةGPSلتحديد الموقع وتقنيةNFCللدفع اللاتلامسي، كما أنها تقدم العديد من الوظائف الصحية مثل مستشعر لقياس تشبع الأوكسجين بالدم ومراقبة النوم ومراقبة الدورة الشهرية. وبإمكان الساعة الذكية الجديدة الاقتران بالهواتف العاملة بنظام التشغيل أبلiOSونظام جوجل أندرويد، بينما تصل مدة تشغيل البطارية إلى 9 أيام في حال الاستخدام العادي،ولم تفصح هوامي بعد عن موعد طرح أو أسعار ساعتها الجديدة.

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