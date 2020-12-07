شكرا لقرائتكم خبر عن "مسام" ينتزع 1385 لغماً خلال شهر نوفمبر في أرجاء اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" 1,385 لغماً خلال الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر 2020 المنصرم زرعتها المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية.

وأوضح المركز في بيان له ، أن الألغام التي انتزعها منها 49 لغماً مضادة للأفراد، و115 لغماً مضادة للدبابات، و1,218 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة

مشيراً إلى أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 201,385 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.