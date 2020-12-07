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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إجلاء الآلاف في ألمانيا بسبب قنبلة من الحرب العالمية الثانية
الإثنين 7 ديسمبر 2020
الخليج 365
أعلنت سلطات فرانكفورت إجلاء حوالى 12800 شخص، الأحد، من العاصمة المالية لألمانيا من أجل تفكيك قنبلة بريطانية.
وأضافت السلطات أن القنبلة تزن 500 كيلوجرام وتعود إلى الحرب العالمية الثانية.
وعثر على القنبلة في ورشة بناء في حي غالوس، ما أرغم على إغلاق محيط الموقع على مسافة 700 متر، تفاديا للأضرار التي قد تنجم عن القنبلة في حال انفجارها.
وفي ظل القيود المفروضة لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قد تستغرق عملية تفكيك القنبلة بعض الوقت وتتواصل في المساء، بحسب السلطات.
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