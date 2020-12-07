تصادم سفينتي بضائع في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام

وأشارت الهيئة العامة للموانئ السعودية في بيان على حسابها بموقع "تويتر"، إلى أن الحادث وقع في مدخل ميناء الملك عبدالعزيز التجاري بالدمام.

وأوضحت الهيئة العامة للموانئ السعودية، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، كما لم تتأثر العمليات التشغيلية بالميناء.

وشددت الهيئة، على أنه فور وقوع الحادثة باشرت إجراءاتها المعتمدة في مثل هذه الحالات، كما بدأت لجنة التحقيق عملها.