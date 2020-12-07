شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 322 وفاة و7979 إصابة بكورونا فى صفوف المغتربين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، وفاة 322 مواطنًا وإصابة 7 آلاف و979 آخرين بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم.

وأوضح تقرير للوزارة أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية أن سفارة فلسطين لدى تركيا أفادت بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية ليرتفع عدد الوفيات هناك إلى 10 حالات.

وأشار التقرير إلى تسجيل 14 إصابة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية ليرتفع عدد الإصابات هناك إلى 5 آلاف و56 حالة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة لليوم الرابع على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة عند 94 حالة.

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