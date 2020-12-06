مصري يلقي أموالا على المارة من الشرفة... والشرطة تتدخل لفض تجمهر أسفل منزله

انتشر مقطع مصور للرجل وهو يلقي الأموال من شرفة منزله، أثناء تجمع البعض بينهم أطفال ونساء تحت شرفة منزله، والذين تدافعوا نحو الأوراق النقدية التي تناثرت في الهواء بعدما قذف بها.

الرجل والذي يدعى صبري صدومة، هو مهندس بترول سابق، وأحد أثرياء منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)، وتسبب تصرفه في تجمع المئات أسفل منزله عصر اليوم الأحد، ما نتج عنه تعطل حركة المرور، لتتدخل الشرطة في النهاية لفض التجمع.

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وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، يعرف صدومة بين جيرانه بالاحترام والذكاء الخارق، وهو متزوج ولديه ولدين، لكنه يعاني من مشاكل في القلب، بحسب ما أكده جاره ويدعى أحمد عبد العظيم.

وقال عبد العظيم إن هذه ليست أول مرة يقوم صدومة بإلقاء الأموال، بل الثالثة في 3 أشهر، مضيفا:

هو غني ومعاه فلوس كتير ومش أول يعمل كدة، من حوالي شهرين وقف في البلكونة وعمل نفس اللي بيعمله، ولم الناس حوليه، ومن أسبوعين برضه (أيضا) عمل كدة، ودي تالت مرة بس المرة دي كان بيوزع الورقة بـ200 جنيه.

وقال جار آخر يدعى أحمد صلاح، إن صدومة لديه الكثير من البيوت والأموال، وليست لديه مشكلة في توزيع الأموال، مضيفا: "الراجل دا بشوفه من صغري وعبقري جدا، بس مش عارف هو بيوزع الفلوس بالطريقة دي ليه، لكن معاه فلوس تخليه يعمل أكتر من كدة، وعيلتهم كلها أغنياء وعندهم بيوت كتير".