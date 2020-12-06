شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالى يؤكد التزامه بإجراء انتخابات حرة وعادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فارمجو، اليوم الأحد التزامه بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة وعادلة.

وأشاد فرماجو - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية - بالجهود الحثيثة الذي تبذلها حكومة بلاده حول إجراء الانتخابات وتنفيذ دور الحكومة بشأن الاتفاقية السياسية.

وقال: "نحن ملتزمون بالتنفيذ الكامل لاتفاقية الانتخابات مع تجنب التأخير في موعدها".. داعيا الولايات التي لم تستكمل تعيين أعضائها في لجان تنفيذ الانتخابات إلى تحقيق البنود والإجراءات المتفق عليها في الاتفاقية في أقصى وقت ممكن.

وحث الرئيس الصومالي، الحكومة الفيدرالية على مضاعفة جهودها لخلق بيئة مستقرة ملائمة لإجراء الانتخابات في البلاد.

يشار إلى أن الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء توصلوا إلى اتفاقية سياسية حول الانتخابات صادق عليها البرلمان الفيدرالي بمجلسيه الشعب والشيوخ في الـ26 من سبتمبر الماضي.

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