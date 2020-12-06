شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: موظفون يحرقون مقار حزبية فى السليمانية بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت قناة العربية خبرا عاجلا، أفاد أن عددا من الموظفين يحرقون مقار حزبية فى محافظة السليمانية بالعراق، مشيرة إلى أن هناك مطالب في السليمانية بصرف رواتب الموظفين، وأن الحريق جاء احتجاجا على تأخر دفع رواتب الموظفين.

وفى وقت سابق، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ضرورة إيجاد آليّة للعمل المُشترَك مع مجلس التعاون الخليجي، داعيًا إلى تشكيل لجنة لمُتابَعة مُخرَجات مؤتمر الكويت للمانحين، والتنسيق مع البنك الدوليّ.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الخارجية العراقي - على هامش فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة والمنعقد في مملكة البحرين - مع الأمين العامّ لمجلس التعاون الخليجيّ نايف الحجرف.

وبحث الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية - عددا من الموضوعات التي تتعلق بالشأن العراقي.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد وصل إلى البحرين، يوم الخميس الماضي، للمشاركة بمنتدى حوار المنامة في دورته الـ16.